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В ЛНР заявили о пяти обстрелах со стороны украинских военных за сутки
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В ЛНР заявили о пяти обстрелах со стороны украинских военных за сутки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
ЛУГАНСК, 14 мая — РИА Новости. Украинские силовики пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В Донбассе 30 марта вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.
"За прошедшие сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции около населенных пунктов Калиново, Желобок и Фрунзе. В пресс-службе уточнили, что всего по территории республики было выпущено около 90 снарядов.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.
Представители операции Объединенных сил Украины заявили, что зафиксировали 63 случая обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, двое военнослужащих ранены.
Как сообщает в понедельник пресс-центр операции в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы «63 раза нарушали режим прекращения огня». «Во время боевых действий вчера двое наших защитников получили осколочные ранения», — говорится в сообщении.
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