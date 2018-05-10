Ещё
В ЛНР заявили о подрыве трех силовиков на мине близ участка отвода сил
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЛНР заявили о подрыве трех силовиков на мине близ участка отвода сил 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 10 мая — РИА Новости. Три украинских силовика получили ранения, подорвавшись на мине близ участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Уже состоялось разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Ранее Марочко обвинил украинских силовиков в оборудовании позиций в районе Золотого.
"По данным нашей разведки, 7 мая при проведении патрулирования местности в районе населенного пункта Золотое наряд 14-й бригады ВСУ вышел на свое минное поле, которое не было обозначено на карте", — заявил Марочко.
Он уточнил, что в результате подрыва на мине три силовика получили ранения различной степени тяжести.
РИА Новости: последние новости
Украина сможет поучаствовать в Международном экономическом форуме в Ялте Мнение: попытка заставить украинцев отказаться от праздника 9 Мая бесплодна Россия осудила нападение на представителя Россотрудничества в Киеве
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение242
«Зашел в класс и начал стрелять»106
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1351
У Задорнова нашли второе завещание4
Ловушка для России: нефть уходит за $80520
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
06:33
Путин ответил Каннам на письмо о Серебренникове
Политика
03:12
У Задорнова нашли второе завещание
Шоу-бизнес
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение