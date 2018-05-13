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В ЛНР сообщили об артобстреле со стороны украинских силовиков
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В ЛНР сообщили об артобстреле со стороны украинских силовиков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости. Украинские силовики применили артиллерию калибром 122 миллиметра при обстреле позиций народной милиции Луганской народной республики, сообщают в представительстве самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
В Донбассе 30 марта вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.
"За день, 12 мая, дежурной сменой ЛНР в СЦКК, по данным народной милиции ЛНР, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Украины с направления населенных пунктов: Троицкое, Крымское, Мироновский, — по позициям народной милиции в районе населенных пунктов: Калиново, Желобок, — с применением артиллерийских систем калибра 122 миллиметра", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.
По данным ЛНР в СЦКК, помимо артиллерийских систем, украинские силовики использовали минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие. Отмечается, что всего по территории республики в субботу было выпущено порядка 60 снарядов, мин и гранат.
"Разрушений, жертв и пострадавших среди мирного населения не зафиксировано", — добавили в представительстве ЛНР.
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