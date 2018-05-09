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Силовики выпустили более 130 снарядов за сутки, заявили в ЛНР
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Силовики выпустили более 130 снарядов за сутки, заявили в ЛНР 

РИА Новости 12 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 9 мая — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 130 снарядов, мин и гранат за минувшие сутки, заявил в среду на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В Донбассе 30 марта вступило в силу «пасхальное» перемирие. Ранее в ЛНР заявили о восьми обстрелах со стороны силовиков за сутки.
"Всего по территории республики было выпущено свыше 130 различных боеприпасов (за сутки)", — сказал Марочко.
По его словам, при обстрелах силовики применяли запрещенную минскими договоренностями артиллерию и минометы. «Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики имеет тенденцию к обострению», — заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.
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