Силовики выпустили более 130 снарядов за сутки, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК , 9 мая — РИА Новости . Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 130 снарядов, мин и гранат за минувшие сутки, заявил в среду на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

В Донбассе 30 марта вступило в силу «пасхальное» перемирие. Ранее в ЛНР заявили о восьми обстрелах со стороны силовиков за сутки.

"Всего по территории республики было выпущено свыше 130 различных боеприпасов (за сутки)", — сказал Марочко.