Силовики сорвали отвод сил у Станицы Луганской, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК , 8 мая — РИА Новости . Представители самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявили о срыве украинскими силовиками разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской, запланированное на 8 мая.

"Украинская сторона 8 мая 2018 года в очередной раз сорвала выполнение рамочного решения контактной группы о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.

В представительстве заявили, что в ходе заседания контактной группы в Минске 4 мая представитель Киева Леонид Кучма назвал очередную возможную дату разведения сил и средств в районе Станицы Луганской — 8 мая, если не будет до этого времени зафиксировано обстрелов на участке.