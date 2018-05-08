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Силовики сорвали отвод сил у Станицы Луганской, заявили в ЛНР
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Силовики сорвали отвод сил у Станицы Луганской, заявили в ЛНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 8 мая — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявили о срыве украинскими силовиками разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской, запланированное на 8 мая.
"Украинская сторона 8 мая 2018 года в очередной раз сорвала выполнение рамочного решения контактной группы о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.
В представительстве заявили, что в ходе заседания контактной группы в Минске 4 мая представитель Киева Леонид Кучма назвал очередную возможную дату разведения сил и средств в районе Станицы Луганской — 8 мая, если не будет до этого времени зафиксировано обстрелов на участке.
"По состоянию на 8 мая 2018 года, согласно ежедневным отчетам СММ (Специальная мониторинговая миссия — ред.) ОБСЕ, последнее нарушение режима прекращения огня на вышеуказанном участке разведения зафиксировано 30 апреля 2018 года", — говорится в сообщении.
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