ГПУ передала в суд дело экс-министра энергетики и углепрома Эдуарда Ставицкого

Об этом рассказала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

«Следователями ГПУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-председателя правления НАК «Недра Украины» Эдуарда Ставицкого, частного нотариуса Киевского городского нотариального округа и директора ООО «Танталит». Они подозреваются в завладении в сговоре с Януковичем государственным имуществом в особо крупном размере. В частности, объектами комплекса отдыха «Пуща-Водица» урочища «Межигорье» стоимостью 540 млн грн. и в легализации этого имущества, добытого преступным путем», — сообщила Сарган.

Она заявила, что в 2007 году соучастники преступления путем принятия ряда нормативно-правовых актов присвоили комплекс отдыха «Пуща-Водица», урочища «Межигорье», передав его от Госуправления делами в уставный капитал НАК «Недра Украины». После этого в устав компании внесли изменения, которые якобы позволяли компании самостоятельно принимать решения об отчуждении госимущества.

Обвинительный акт по делу был подписан прокурором 7 мая 2018 года. На следующий день материалы дела были переданы в суд.