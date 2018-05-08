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Житомир поздравил россиян с Днем Победы
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Житомир поздравил россиян с Днем Победы 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Жители Житомира считают, что Россия и Украина могут решить все проблемы и прийти к консенсусу.
Украинцы пожелали россиянам мира, хорошей жизни, благополучия. роста экономики и дружбы между народами.
«Все народы должны быть такими же сплоченными как в годы Великой Отечественной войны», — пожелал гражданам России житель Житомира.
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