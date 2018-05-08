Житомир поздравил россиян с Днем Победы

Жители Житомира считают, что Россия Украина могут решить все проблемы и прийти к консенсусу.

Украинцы пожелали россиянам мира, хорошей жизни, благополучия. роста экономики и дружбы между народами.

«Все народы должны быть такими же сплоченными как в годы Великой Отечественной войны», — пожелал гражданам России житель Житомира.