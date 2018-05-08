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Фонд Бориса Колесникова начал восстановление памятников героям Великой Отечественной
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Фонд Бориса Колесникова начал восстановление памятников героям Великой Отечественной 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится в новостном сюжете телеканала «Украина».
За три предстоящих месяца Фонд Бориса Колесникова отреставрирует обелиски и мемориальные комплексы Донецкой области, нуждающиеся в капитальном ремонте.
«Для меня большая честь принять участие в реставрации памятников героям войны. Это наш долг. На территории Донецкой области, подконтрольной Украине, находятся 160 памятников героям войны. Из них порядка 90 нуждаются в реставрации. Мой Фонд берется за то, чтобы до 8 сентября, к 75-летию освобождения Донбасса, отреставрировать большинство из них», — подчеркнул Борис Колесников во время общения с прессой.
Президент Фонда отметил, что ветеранов с каждым годом становится все меньше и люди обязаны хранить память об их подвиге: «В Донецкой области осталось 1100 участников боевых действий. В 2003 году проходило празднование 60-летия освобождения Донбасса. Тогда в области проживало 32 тысячи участников Великой Отечественной войны. Вот, 15 лет прошло, и мы потеряли 30 тысяч. День Победы — это память. Именно она воспитывает патриотизм».
Он также подчеркнул, что к акции присоединятся волонтеры и следопыты, чья задача — восстановить историческую справедливость.
«Установлены люди, которые участвовали в освобождении Донбасса, но до сих пор не увековечены. Есть порядка сотни фамилий, которые наши ребята уже нашли, и после реставрации в городах области появятся новые имена героев-освободителей нашей Родины!» — сказал Борис Колесников.
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