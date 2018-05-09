Порошенко заявил, что акция «Бессмертный полк» является частью гибридной войны

Об этом сообщает РИА Новости.

«Даже «Бессмертный полк» Россия рассматривает как будто настоящее подразделение современных вооружённых сил России. Его миссия — участие в гибридной войне, которую Москва ведёт разными методами, и не только против Украины , но и против ЕС , против США и других стран», — сказал он.

Об этом он заявил в ходе акции «Первая минута мира» в рамках Дня памяти и примирения.

Ранее Порошенко назвал чемпионат мира по футболу в России «инструментом пропаганды».