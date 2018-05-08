Украинский канал «Интер» отклонил призыв Нацсовета по ТВ снять с эфира ролик ко Дню Победы

КИЕВ, 8 мая. / ТАСС /. Телеканал «Интер» не будет вносить никаких изменений в свою программу ко Дню Победы. Об этом представитель пресс-службы телеканала сообщила во вторник ТАСС, комментируя заявление Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, который счел «манипуляцией» подготовленный «Интером» концерт к 9 мая и призвал СМИ не раскалывать общество.

Недовольство Нацсовета вызвал, в частности, анонсный ролик концерта, в котором заявляется о недопустимости называть улицы украинских городов именами фашистских пособников.

"Ни в ролик, ни в запись концерта изменения вноситься не будут", — сказала представитель телеканала.

Ранее во вторник программу «Интера» в Нацсовете охарактеризовали как «очередную манипуляцию и танцы на ранах общества, которыми, как правило, являются ветхозаветные концерты вроде „Голубого огонька“ и призвали прекратить „раскалывать общество и использовать ветеранов в качестве материала для пропаганды“. Регулятор заявил, что попытки „фиксации советских стереотипов“ не имеют ничего общего с реальностью, в которой живет украинское государство, и попросил вещателей „взвешенно и ответственно“ относиться к программному наполнению, а также „обезопасить аудиторию от языка вражды и ненависти“.

В проморолике предстоящего концерта ко Дню Победы на „Интере“ его ведущие комментируют процесс декоммунизации на Украине, в частности отмечают, что „нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников“, а „их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве“.