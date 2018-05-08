Кучма: Украина быстрыми темпами идет к беззаконию

Украина быстрыми темпами идет к беззаконию, заявил Кучма

Украина быстрыми темпами движется от независимого государства к территории, где не работают законы, заявил на пресс-конференции во вторник бывший украинский президент Леонид Кучма

За более чем 20 лет с момента принятия конституция Украины несколько раз подвергалась серьезным изменениям, звучали даже предложения разработать совершенно новый документ, который будет вынесен на референдум. Однако эта идея так и не была реализована.

"Я, кажется, на десятую годовщину независимости Украины сказал, что Украина состоялась как независимое государство. Я сегодня хочу сказать, что мы очень высокими темпами идем к территории, где не работает ни конституция, ни законы, ничто", — сказал Кучма.

По его словам, необходимо научится выполнять действующую конституцию, чтобы видеть ее недостатки, а не пытаться каждой новой власти менять основной закон под себя.