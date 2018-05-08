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Кучма: Украина быстрыми темпами идет к беззаконию
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Украина быстрыми темпами идет к беззаконию, заявил Кучма 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украина быстрыми темпами движется от независимого государства к территории, где не работают законы, заявил на пресс-конференции во вторник бывший украинский президент Леонид Кучма.
За более чем 20 лет с момента принятия конституция Украины несколько раз подвергалась серьезным изменениям, звучали даже предложения разработать совершенно новый документ, который будет вынесен на референдум. Однако эта идея так и не была реализована.
"Я, кажется, на десятую годовщину независимости Украины сказал, что Украина состоялась как независимое государство. Я сегодня хочу сказать, что мы очень высокими темпами идем к территории, где не работает ни конституция, ни законы, ничто", — сказал Кучма.
По его словам, необходимо научится выполнять действующую конституцию, чтобы видеть ее недостатки, а не пытаться каждой новой власти менять основной закон под себя.
Последняя инициатива конституционной реформы принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. Предложенные изменения направлены на децентрализацию власти в стране, однако из-за наличия в них спорного пункта об особом статусе Донбасса, что является одним из ключевых пунктов минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине, этот процесс "поставлен на паузу".
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