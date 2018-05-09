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Смена формата силовой операции в Донбассе не отразилась на Минских переговорах — Л. Кучма
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Смена формата силовой операции в Донбассе не отразилась на Минских переговорах — Л. Кучма 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Киев, 8 мая /Синьхуа/ — Изменение формата операции, проводимой украинской армией в Донбассе, никак не повлияло на ход Минских переговоров. Такое заявление сегодня в Киеве сделал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
По его словам, группа продолжает работать в обычном режиме для урегулирования ситуации в зоне конфликта мирным путем.
30 апреля Украина официально завершила Антитеррористическую операцию, проводившуюся в Донбассе четыре года, и начала операцию Объединенных сил. Смена формата ведения боевых действий вызвала обеспокоенность Москвы. Представитель РФ в группе Борис Грызлов заявил, что новая силовая операция не приведет к миру в регионе. —0—
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