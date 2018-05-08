Кучма раскритиковал власти Украины за недальновидную политику 

Экс-президент Украины Леонид Кучма упрекнул в недальновидности и популизме нынешние власти страны. Так, он раскритиковал политику руководства Украины в энергетической отрасли, выразив сожаление из-за продолжающейся блокады Донбасса, передает ТАСС.
Кучма возмутился тем, что страна покупает уголь в Южно-Африканской Республике и Америке. «Мы, что, стали слишком богатыми?..» — сказал он. В газовой сфере ответственные лица Украины «тоже натворили», продолжил экс-президент. «Не хочу говорить о газе, о том, что мы наделали. Нам сейчас обещают оставить кусочек трубы, чтобы заполнить газом. Но его даже на технологические цели не хватит после введения в эксплуатацию „Южного потока — 2“, — сказал Кучма. Он считает, что страна быстрыми темпами движется к пустой газовой трубе из-за устаревшего оборудования украинской ГТС.