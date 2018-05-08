Ещё
Кучма раскритиковал власти Украины за недальновидную политику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кучма раскритиковал власти Украины за недальновидную политику 

BFM.RU 2 часа назад
Экс-президент Украины Леонид Кучма упрекнул в недальновидности и популизме нынешние власти страны. Так, он раскритиковал политику руководства Украины в энергетической отрасли, выразив сожаление из-за продолжающейся блокады Донбасса, передает ТАСС.
Кучма возмутился тем, что страна покупает уголь в Южно-Африканской Республике и Америке. «Мы, что, стали слишком богатыми?..» — сказал он. В газовой сфере ответственные лица Украины «тоже натворили», продолжил экс-президент. «Не хочу говорить о газе, о том, что мы наделали. Нам сейчас обещают оставить кусочек трубы, чтобы заполнить газом. Но его даже на технологические цели не хватит после введения в эксплуатацию „Южного потока — 2“, — сказал Кучма. Он считает, что страна быстрыми темпами движется к пустой газовой трубе из-за устаревшего оборудования украинской ГТС.
BFM.RU: последние новости
Украина расширила санкции против России Украина вошла в список самых зависимых от финансирования стран Порошенко решил поселить у себя дома болельщиков, приехавших на финал Лиги чемпионов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»376
Медведев избран премьером390
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко464
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото178
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян7
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение