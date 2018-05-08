Зачем в рейтингах Украины лидируют клоуны и фрики 

Апрельский опрос населения Киевского международного института социологии (КМИС), который был проведен по всей территории Украины с 5 по 19 апреля, выявил несколько тенденций и ряд политических новаций.
Во-первых, удвоилась скорость падения рейтинга президента. Если раньше, то есть до весны нынешнего года, это падение шло со скоростью одного процентного пункта в месяц, то в апреле увеличилось вдвое. То есть президент за тот же отрезок времени потерял 2 процента, оказавшись в самом конце списка политиков, претендующих на должность главы государства.
Порошенко
Во-вторых, выяснилось, что треть населения страны либо не определились в своих политических предпочтениях, либо не хочет участвовать в голосовании за партии и президента.
В-третьих, наиболее позитивные оценки на Украине получили внесистемные и практически аполитичные фигуры — комический актер Владимир Зеленский и рок-музыкант Святослав Вакарчук. Вплотную к ним приблизились Анатолий Гриценко, вся политическая деятельность которого ограничивается Facebook-ом, и Вадим Рабинович, который прославился на Украине рассказами еврейских анекдотов.
В этом паноптикуме фриков и комиков весьма одиноко выглядит лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, которая в последние недели хранит загадочное политическое молчание: нигде никому, ничего.
Скорость падения равна углу поражения
Нынешний соцопрос можно считать полностью разгромным для всей нынешней верхушки государственной власти Украины. Но особенно катастрофическим он является для президента Петра Порошенко. Впервые за всю каденцию его рейтинг опустился до 6 процентов поддержки населения. А с учетом статистической погрешности (1,5-2 проц.) неуклонно стремится к нулю.
При этом в сравнении с предыдущими периодами (январем-февралем-мартом) скорость падения рейтинга президента увеличилась вдвое. Если раньше он терял в месяц по одному процентному пункту в календарный месяц, то в апреле, как утверждает КМИС, потери составил 2 процента. И теперь Порошенко с 6 процентами доверия населения находится в самом конце политической турнирной таблицы кандидатов в президенты страны.
Еще хуже обстоит ситуация с парами участников предвыборной гонки. Для того чтобы понять, к кому отойдут голоса избирателей во втором туре выборов, когда остаются два претендента на пост главы государства, социологи составили группыю И тут выяснилось, что Порошенко проигрывает абсолютно всем своим конкурентам.
Оглашение решения суда по кассации защиты Ю. Тимошенко в Киеве
Не только Юлии Тимошенко, но и Олегу Ляшко, Юрию Бойко и даже Вадиму Рабиновичу. Иными словами, голоса конкурентов первого тура выборов к Порошенко не приходят. Он фактически является политическим изгоем в стране.
Не менее катастрофичен для Петра Порошенко и его ближайшего окружения рейтинг негативно/позитивных оценок электората. Так, у более 56 процентов населения вызывает негатив премьер страны Владимир Гройсман, почти 62 процента опрошенных негативно относятся к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко и 63 процента — к секретарю Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александру Турчинову. Однако абсолютным чемпионом по «негативу» является президент Украины Петр Порошенко — у него по этому показателю 71 процент голосов избирателей.
При этом интересно, что в последние месяцы, когда негатив к президенту и его окружению неуклонно рос, Турчинов и Порошенко особую активность проявляли на антироссийском направлении, а Луценко — в борьбе с антикоррупционерами.
Фейковые партии фейковых политиков
На фоне системных политиков неожиданно выигрышные политические позиции оказались у людей далеких от политики и у возглавляемых ими же фейковых, то есть несуществующих партий.
Так, наибольший позитив у населения страны, в соответствии с рейтингом КМИС, вызывает комический актер Владимир Зеленский (команда КВН «95 квартал», выпускавшая потом одноименную юмористическую передачу на канале «1+1»). У него 40 процентов позитивных оценок и почти столько же — нейтральных. На втором месте — рок-музыкант и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (почти 37 и 42 процента соответственно).
Третий лидер рейтинга позитивных оценок — бывший министр обороны Украины (при президентстве Виктора Ющенко) Анатолий Гриценко (24% — позитив и 37% нейтральных оценок). Гриценко известен на Украине тем, что в последних президентских выборах (2014-ый год) то ли в шутку, то ли всерьез участвовал под лозунгом «Первый непроходной», намекая на то, что во всех выборах, в которых он участвовал, Гриценко неизменно занимал последнее или, фигурально выражаясь, первое с конца списка место.
Любопытно, что в группе лидеров политической элиты страны, правда, на 6-ую позицию прорвался другой весьма своеобразный политик Вадим Рабинович (14% — позитив и 26% — нейтральных оценок). Рабинович известен на Украине анекдотами «про Рабиновича», которые он же сам собирал и распространял в Facebook, а так же разоблачениями своих коллег по фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде.
То есть такой же комик, который «ради красного словца не пожалеет в политике ни мать, ни отца».
А еще в группе лидеров руководитель Радикальной партии Олег Ляшко, которого в парламенте Украины называют «украинским Жириновским» — неоднократно битый представителями практически всех партий и движений парламента Украины за свои неоднозначные высказывания и нарочито вызывающее оскорбительное поведение.
И вот получается, что основная группа претендентов на должность главы украинского государства состоит, если верить рейтингу КМИСа, либо из профессиональных клоунов, либо из тех, кто в парламенте страны исполняет эту роль, хотя и на любительском, но все же довольно высоком политическом уровне.
Справедливости ради надо сказать, что в этой группе присутствуют и два системных политика — Юлия Тимошенко (17% позитивных оценок и 23% нейтральных) и Юрий Бойко (15 и 23 соответственно). При этом у Тимошенко и Бойко весьма высокий процент негативных оценок деятельности — (56 и 44), что делает их дальнейшее продвижение к президентству весьма затруднительным. Для сравнения, негативные оценки у Зеленского — 11%, а у Вакарчука 12%.
Пресс-конференция группы «Океан Эльзи»
Не менее странно на этом фоне выглядит рейтинг партий, за которые отдали бы голоса избиратели Украины, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье. 5-процентный проходной барьер преодолевают 8 партий: «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,5%), «Гражданская позиция» экс-министра обороны Гриценко (6,8%), Радикальная партия Ляшко (6,7%), Блок Петра Порошенко (5,8%), «За життя» («За жизнь») Вадима Рабиновича (5,5%), Оппозиционный блок Юрия Бойко (5,5%), «Блок Святослава Вакарчука» (5,1%) и партия Владимира Зеленского «Слуга народа» (5%).
Все остальные партии и движения не преодолевают проходного барьера.
Но тут сразу надо отметить, что из 8 перечисленных партий две — фейковые, то есть просто придуманные социологами по принципу «что было бы, если бы такие партии Зеленский и Вакарчук создали». Эти партии — «Блок Вакарчука» и «Слуга народа» (так называется фильм, в котором Зеленский играет комическую роль главы государства) нигде не зарегистрированы, не имеют ни структур, ни органов управления, то есть их вообще нет. Это — не партии, это — фейки.
Примерно та же ситуация с партиями «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и «За життя» Вадима Рабиновича, которые, хотя и зарегистрированы, но не имеют своих партийных структур, финансов и органов управления. «Гражданская позиция» — это сам Гриценко, как и «За життя» — это сам Рабинович.
О чем молчит Тимошенко
Нынешняя политическая ситуация на Украине, если верить рейтингу КМИСа, весьма необычна. Среди реальных претендентов на должность президента, за исключением Юлии Тимошенко и автоматически Петра Порошенко, находятся откровенные фрики, клоуны, бузотеры и крикуны.
Высокие позитивные оценки комика Зеленского и певца Вакарчука, анекдотиста Рабиновича и «мальчика для парламентского битья» Олега Ляшко не могут никого обмануть. Ни один из них не может претендовать на реальное управление государством. Нет для этого у них ни опыта, ни авторитета, ни навыков управления, ни команды опытных управленцев. А у Порошенко есть.
Да, на Западе проявляют явное недовольство внутренней политикой, которую проводит Порошенко и его команда. Вот Порошенко и показывает Западу, тайно или явно поддерживая фриков, комиков и анекдотистов, кто может прийти ему на смену.
«Вы хотите, чтобы они стали во главе государства, в котором идет гражданская война?— как бы спрашивает Порошенко Трампа, Меркель и Макрона. — А ведь других политиков, если посмотреть на рейтинги, у нас на Украине нет».
В этом смысле единственным реальным оппонентом Порошенко на выборах президента остается только Тимошенко. Но при этом самой Тимошенко в этой схватке будет противостоять не только нынешний президент, а вся группировка, захватившая власть в 2014-ом году. Если, конечно, она накануне не развалится под тяжестью собственных внутренних противоречий.
И тут надо вспомнить, что большинство нынешних противников Тимошенко — это ее бывшие соратники и партнеры — Аваков, Луценко, Турчинов, Яценюк и другие, менее заметные фигуры. Их объединяет в единую команду с президентом не только жажда власти, но и страх перед местью Тимошенко, которую они в 2014-ом предали, перебежав на сторону победителя. Но за ними — деньги, кадры, структуры и реальные рычаги управления страной.
А Тимошенко в ответ загадочно молчит.