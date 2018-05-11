Почему в политических рейтингах Украины лидируют клоуны и фрики

Свежее социологическое исследование политических предпочтений жителей Украины рисует феноменальную ситуацию: население на Украине не верит реальным политикам и политическим структурам, а взамен готово вручить судьбу страны комику, рок-музыканту и несуществующим партиям и движениям

Апрельский опрос населения Киевского международного института социологии (КМИС), который был проведен по всей территории Украины с 5 по 19 апреля, выявил несколько тенденций и ряд политических новаций.

Во-первых, удвоилась скорость падения рейтинга президента. Если раньше, то есть до весны нынешнего года, это падение шло со скоростью одного процентного пункта в месяц, то в апреле увеличилось вдвое. То есть президент за тот же отрезок времени потерял 2 процента, оказавшись в самом конце списка политиков, претендующих на должность главы государства.

Во-вторых, выяснилось, что треть населения страны либо не определились в своих политических предпочтениях, либо не хочет участвовать в голосовании за партии и президента.

В этом паноптикуме фриков и комиков весьма одиноко выглядит лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко , которая в последние недели хранит загадочное политическое молчание: нигде никому, ничего.

Скорость падения равна углу поражения

Нынешний соцопрос можно считать полностью разгромным для всей нынешней верхушки государственной власти Украины. Но особенно катастрофическим он является для президента Петра Порошенко . Впервые за всю каденцию его рейтинг опустился до 6 процентов поддержки населения. А с учетом статистической погрешности (1,5-2 проц.) неуклонно стремится к нулю.

При этом в сравнении с предыдущими периодами (январем-февралем-мартом) скорость падения рейтинга президента увеличилась вдвое. Если раньше он терял в месяц по одному процентному пункту в календарный месяц, то в апреле, как утверждает КМИС, потери составил 2 процента. И теперь Порошенко с 6 процентами доверия населения находится в самом конце политической турнирной таблицы кандидатов в президенты страны.

Еще хуже обстоит ситуация с парами участников предвыборной гонки. Для того чтобы понять, к кому отойдут голоса избирателей во втором туре выборов, когда остаются два претендента на пост главы государства, социологи составили группыю И тут выяснилось, что Порошенко проигрывает абсолютно всем своим конкурентам.

Не только Юлии Тимошенко, но и Олегу Ляшко Юрию Бойко и даже Вадиму Рабиновичу. Иными словами, голоса конкурентов первого тура выборов к Порошенко не приходят. Он фактически является политическим изгоем в стране.

Не менее катастрофичен для Петра Порошенко и его ближайшего окружения рейтинг негативно/позитивных оценок электората. Так, у более 56 процентов населения вызывает негатив премьер страны Владимир Гройсман , почти 62 процента опрошенных негативно относятся к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко и 63 процента — к секретарю Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александру Турчинову . Однако абсолютным чемпионом по «негативу» является президент Украины Петр Порошенко — у него по этому показателю 71 процент голосов избирателей.

При этом интересно, что в последние месяцы, когда негатив к президенту и его окружению неуклонно рос, Турчинов и Порошенко особую активность проявляли на антироссийском направлении, а Луценко — в борьбе с антикоррупционерами.

Фейковые партии фейковых политиков

На фоне системных политиков неожиданно выигрышные политические позиции оказались у людей далеких от политики и у возглавляемых ими же фейковых, то есть несуществующих партий.

Так, наибольший позитив у населения страны, в соответствии с рейтингом КМИС, вызывает комический актер Владимир Зеленский (команда КВН «95 квартал», выпускавшая потом одноименную юмористическую передачу на канале «1+1»). У него 40 процентов позитивных оценок и почти столько же — нейтральных. На втором месте — рок-музыкант и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (почти 37 и 42 процента соответственно).

Третий лидер рейтинга позитивных оценок — бывший министр обороны Украины (при президентстве Виктора Ющенко ) Анатолий Гриценко (24% — позитив и 37% нейтральных оценок). Гриценко известен на Украине тем, что в последних президентских выборах (2014-ый год) то ли в шутку, то ли всерьез участвовал под лозунгом «Первый непроходной», намекая на то, что во всех выборах, в которых он участвовал, Гриценко неизменно занимал последнее или, фигурально выражаясь, первое с конца списка место.

Любопытно, что в группе лидеров политической элиты страны, правда, на 6-ую позицию прорвался другой весьма своеобразный политик Вадим Рабинович (14% — позитив и 26% — нейтральных оценок). Рабинович известен на Украине анекдотами «про Рабиновича», которые он же сам собирал и распространял в Facebook, а так же разоблачениями своих коллег по фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде

То есть такой же комик, который «ради красного словца не пожалеет в политике ни мать, ни отца».

А еще в группе лидеров руководитель Радикальной партии Олег Ляшко, которого в парламенте Украины называют «украинским Жириновским» — неоднократно битый представителями практически всех партий и движений парламента Украины за свои неоднозначные высказывания и нарочито вызывающее оскорбительное поведение.

И вот получается, что основная группа претендентов на должность главы украинского государства состоит, если верить рейтингу КМИСа, либо из профессиональных клоунов, либо из тех, кто в парламенте страны исполняет эту роль, хотя и на любительском, но все же довольно высоком политическом уровне.

Справедливости ради надо сказать, что в этой группе присутствуют и два системных политика — Юлия Тимошенко (17% позитивных оценок и 23% нейтральных) и Юрий Бойко (15 и 23 соответственно). При этом у Тимошенко и Бойко весьма высокий процент негативных оценок деятельности — (56 и 44), что делает их дальнейшее продвижение к президентству весьма затруднительным. Для сравнения, негативные оценки у Зеленского — 11%, а у Вакарчука 12%.

Не менее странно на этом фоне выглядит рейтинг партий, за которые отдали бы голоса избиратели Украины, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье. 5-процентный проходной барьер преодолевают 8 партий: «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,5%), «Гражданская позиция» экс-министра обороны Гриценко (6,8%), Радикальная партия Ляшко (6,7%), Блок Петра Порошенко (5,8%), «За життя» («За жизнь») Вадима Рабиновича (5,5%), Оппозиционный блок Юрия Бойко (5,5%), «Блок Святослава Вакарчука» (5,1%) и партия Владимира Зеленского «Слуга народа» (5%).

Все остальные партии и движения не преодолевают проходного барьера.

Но тут сразу надо отметить, что из 8 перечисленных партий две — фейковые, то есть просто придуманные социологами по принципу «что было бы, если бы такие партии Зеленский и Вакарчук создали». Эти партии — «Блок Вакарчука» и «Слуга народа» (так называется фильм, в котором Зеленский играет комическую роль главы государства) нигде не зарегистрированы, не имеют ни структур, ни органов управления, то есть их вообще нет. Это — не партии, это — фейки.

Примерно та же ситуация с партиями «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и «За життя» Вадима Рабиновича, которые, хотя и зарегистрированы, но не имеют своих партийных структур, финансов и органов управления. «Гражданская позиция» — это сам Гриценко, как и «За життя» — это сам Рабинович.

О чем молчит Тимошенко

Нынешняя политическая ситуация на Украине, если верить рейтингу КМИСа, весьма необычна. Среди реальных претендентов на должность президента, за исключением Юлии Тимошенко и автоматически Петра Порошенко, находятся откровенные фрики, клоуны, бузотеры и крикуны.

Высокие позитивные оценки комика Зеленского и певца Вакарчука, анекдотиста Рабиновича и «мальчика для парламентского битья» Олега Ляшко не могут никого обмануть. Ни один из них не может претендовать на реальное управление государством. Нет для этого у них ни опыта, ни авторитета, ни навыков управления, ни команды опытных управленцев. А у Порошенко есть.

Да, на Западе проявляют явное недовольство внутренней политикой, которую проводит Порошенко и его команда. Вот Порошенко и показывает Западу, тайно или явно поддерживая фриков, комиков и анекдотистов, кто может прийти ему на смену.

«Вы хотите, чтобы они стали во главе государства, в котором идет гражданская война?— как бы спрашивает Порошенко Трампа, Меркель и Макрона. — А ведь других политиков, если посмотреть на рейтинги, у нас на Украине нет».

В этом смысле единственным реальным оппонентом Порошенко на выборах президента остается только Тимошенко. Но при этом самой Тимошенко в этой схватке будет противостоять не только нынешний президент, а вся группировка, захватившая власть в 2014-ом году. Если, конечно, она накануне не развалится под тяжестью собственных внутренних противоречий.

И тут надо вспомнить, что большинство нынешних противников Тимошенко — это ее бывшие соратники и партнеры — Аваков, Луценко, Турчинов, Яценюк и другие, менее заметные фигуры. Их объединяет в единую команду с президентом не только жажда власти, но и страх перед местью Тимошенко, которую они в 2014-ом предали, перебежав на сторону победителя. Но за ними — деньги, кадры, структуры и реальные рычаги управления страной.

А Тимошенко в ответ загадочно молчит.