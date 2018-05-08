Саакашвили: Порошенко получил черную метку от США

Политик рассказал со ссылкой на собственные источники о переговорах украинского лидера с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии.

«Митчелл прямо сказал Порошенко , что или Порошенко выполнит свои обещания по борьбе с коррупцией, или он должен отказаться от второго срока. На что Порошенко ответил, что пойдёт на второй срок и сказал, что именно НАБУ мешает борьбе с коррупцией», — написал бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook.

Национальное антикоррупционное бюро, Национальное агентство предотвращения коррупции и Специализированная антикоррупционная прокуратура появились с подачи американцев, в том числе бывшего посла США на Украине Джеффри Пайетта. Теперь Вашингтон и МВФ требуют от Киева как можно быстрее учредить антикоррупционный суд, в котором решающий голос будет принадлежать международным организациям и донорам. В противном случае Украина, которая включена в список государств, зависящих от финансирования, рискует остаться без материальной помощи извне.

«Ответ американцев последовал молниеносно: теперешняя власть Украины больше не получит от администрации Трампа ничего, в том числе под угрозой срыва поставка второй партии Джавелинов. Чёрная метка Порошенко и продолжение следует, как любит говорить Трамп: «stay tuned», — добавил Саакашвили.