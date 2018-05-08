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Саакашвили: Порошенко получил черную метку от США
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Саакашвили: Порошенко получил черную метку от США 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Политик рассказал со ссылкой на собственные источники о переговорах украинского лидера с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии.
«Митчелл прямо сказал Порошенко, что или Порошенко выполнит свои обещания по борьбе с коррупцией, или он должен отказаться от второго срока. На что Порошенко ответил, что пойдёт на второй срок и сказал, что именно НАБУ мешает борьбе с коррупцией», — написал бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook.
Национальное антикоррупционное бюро, Национальное агентство предотвращения коррупции и Специализированная антикоррупционная прокуратура появились с подачи американцев, в том числе бывшего посла США на Украине Джеффри Пайетта. Теперь Вашингтон и МВФ требуют от Киева как можно быстрее учредить антикоррупционный суд, в котором решающий голос будет принадлежать международным организациям и донорам. В противном случае Украина, которая включена в список государств, зависящих от финансирования, рискует остаться без материальной помощи извне.
«Ответ американцев последовал молниеносно: теперешняя власть Украины больше не получит от администрации Трампа ничего, в том числе под угрозой срыва поставка второй партии Джавелинов. Чёрная метка Порошенко и продолжение следует, как любит говорить Трамп: «stay tuned», — добавил Саакашвили.
В конце апреля офис торгового представителя США приостановил беспошлинный ввоз 155 категорий товаров с Украины. Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев расценил это решение как пощёчина режиму Петра Порошенко от американского лидера Дональда Трампа и запуск давления на него.
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