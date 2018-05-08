Капитан «Норда» рассказал о наложенных украинским судом ограничениях

Апелляционный суд Херсонской области оставил в силе решение об аресте Владимира Горбенко — капитана судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками в Азовском море. Об этом в беседе с RT сообщил адвокат капитана Дмитрий Щербина . По его словам, несмотря на то, что Горбенко выпустили под залог, моряк не может свободно перемещаться даже в пределах Украины . Сам капитан заявил, что живёт в постоянном стрессе, и пожаловался, что следователи не дали ему побывать на похоронах брата.

Апелляционный суд Херсонской области оставил в силе решение предыдущей инстанции об аресте капитана задержанного в Азовском море российского рыболовецкого траулера «Норд» Владимира Горбенко. Об этом RT сообщил адвокат моряка Дмитрий Щербина.

«Владимиру Горбенко нужно еженедельно отмечаться у следователя после выхода из СИЗО под залог», — пояснял адвокат, отметив, что его подзащитный не может свободно перемещаться даже в пределах Украины.

Так же юрист сообщил, что ранее защита передала в киевские представительства миссии ООН ОБСЕ всю информацию о нарушениях, которые были допущены при задержании моряков, а также при судебных разбирательствах в отношении капитана.

По словам Щербины, в конце мая у капитана судна истекает срок меры пресечения, избранной судом. «Мы надеемся, что благодаря обращению в вышестоящие инстанции, украинские следователи не будут продлевать Владимиру Горбенко обязательство о явке ещё на два месяца. И пусть в этот раз суд апелляцию отклонил, но мы были обязаны попытаться», — добавил Дмитрий Щербина.

Проблемы со здоровьем

Cам Владимир Горбенко рассказал RT, что просил у следователей разрешения съездить на похороны младшего брата Николая, но ему отказали.

«Я был у следователей, отметился и спросил, могу ли поехать проститься. Но мне запретили», — рассказал RT Владимир Горбенко.

Так же Горбенко пожаловался на ухудшение самочувствия. По его словам, он нуждается в регулярном осмотре врачей. «Наверное, снова придётся ложиться под капельницу. Ведь я живу в постоянном стрессе, а мне даже не разрешили похоронить брата», — говорит Горбенко.

После выхода из СИЗО украинские врачи несколько раз отказывали капитану в госпитализации из-за того, что он находится под следствием. Помочь ему оказали только в одной из больниц Днепропетровска

Тем временем семь членов экипажа «Норда» находятся в российском посольстве.

Выйти за пределы дипмиссии никто из моряков не может — украинские силовики изъяли у них все документы, включая российские паспорта с регистрацией в Крыму , разрешения на выезд и временные паспорта.

Сейчас против моряков «Норда» на Украине заведены административные дела в связи с предыдущими попытками покинуть страну. Также на них составлены протоколы о попытке якобы «незаконного» пересечения государственной границы Украины.

В погранслужбе Украины в связи с этой ситуацией ранее заявляли, что считают моряков украинскими гражданами, поскольку Киев не признаёт паспорта, выданные в Крыму.

Пиратский захват

В свою очередь, управление ФСБ Крыма задержание «Норда» расценила как попытку угона судна.

Силовики возбудили дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

По словам вице-премьера крымского правительства, постпреда региона при президенте России Георгия Мурадова , действия Украины изначально были незаконными. Он пояснил, что воды Азовского моря, где было задержано судно, не делимитированы: существует лишь условная пятикилометровая граница территориальных вод, в которые заходить не принято.

«Подчеркну: судно было в водах общего пользования, в 15 километрах от берега. Его пиратским образом захватили и отбуксировали в Бердянск », — заявил Мурадов агенству РИА Новости

Керченское рыболовное судно «Норд» под российским флагом был задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. Пять дней спустя суд наложил на судно арест.

МИД России потребовал от властей Украины немедленно освободить экипаж и снять арест с судна, вернув его владельцу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва рассматривает действия Киева как попытку мести крымчанам за их выбор в пользу возвращения полуострова в состав России

Сейчас арестованное судно находится в порту Бердянска.