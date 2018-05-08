Украинский министр пообещал «комплексно» разобраться с российскими пограничниками 

Об этом, как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, чиновник заявил в рамках расширенного совещания по вопросам обсуждения «противоправных» действий Российской Федерации, в частности, введение представителями Российской Федерации осмотра судов, независимо от их флага, следующих в порты Бердянска и Мариуполя через Керченский пролив.
«Это очередное грубое нарушение международных правовых норм со стороны российских властей. Мы понимаем, что этот шаг является сознательным, следующие шаги спрогнозировать сложно. Украина будет реагировать комплексно», — заявил министр.
Как сообщалось, по информации Госпогранслужбы, с 30 апреля пограничники Российской Федерации начали ежедневный обзор судов, следующих через Керченский пролив в порт Мариуполя Азовским морем. Некоторые корабли проверяют по несколько раз, не обнаружив при этом никаких нарушений.