Украинский министр пообещал «комплексно» разобраться с российскими пограничниками

Об этом, как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, чиновник заявил в рамках расширенного совещания по вопросам обсуждения «противоправных» действий Российской Федерации , в частности, введение представителями Российской Федерации осмотра судов, независимо от их флага, следующих в порты Бердянска Мариуполя через Керченский пролив.

«Это очередное грубое нарушение международных правовых норм со стороны российских властей. Мы понимаем, что этот шаг является сознательным, следующие шаги спрогнозировать сложно. Украина будет реагировать комплексно», — заявил министр.

Как сообщалось, по информации Госпогранслужбы, с 30 апреля пограничники Российской Федерации начали ежедневный обзор судов, следующих через Керченский пролив в порт Мариуполя Азовским морем. Некоторые корабли проверяют по несколько раз, не обнаружив при этом никаких нарушений.