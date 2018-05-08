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Свободовец хочет лишать украинского гражданства только «крымчан-сепаратистов»
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Свободовец хочет лишать украинского гражданства только «крымчан-сепаратистов» 

РИА Новости Крым 44 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым. Член украинской радикальной националистической партии «Свобода» Игорь Мирошниченко предложил лишить гражданства «незалежной» только тех крымчан, которые могут стать «сепаратистским элементом» после деоккупации полуострова. Такое заявление он сделал в интервью украинским СМИ.
"Все, кто на оккупированных территориях получил паспорта других стран, нарушают конституцию Украины и должны быть автоматически лишены украинского гражданства. Это закон, это конституция Украины, которая не предусматривает двойного гражданства. В тоже время, есть люди, которые сберегли украинское гражданство и отказались получать российское на оккупированных территориях. Безусловно, украинское государство должно о них заботиться и защищать", — сказал Мирошниченко и добавил, что после «деоккупации захваченных территорий Украина должна провести тяжелую работу по возвращению местного населения в лоно Украины таким образом, чтобы эта часть общества не была сепаратистским элементом».
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, президент Украины Петр Порошенко в конце апреля предложил лишать крымчан украинского гражданства и зарегистрировал соответствующий закон в ВР Украины.
После госпереворота на Украине в 2014 году в Крыму состоялся референдум. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. Москва не раз отмечала, что жители Республики проголосовали демократическим путем, в полном с соответствии с международным законодательством и уставом ООН. Киев по-прежнему считает регион своей, хотя и временно оккупированной территорией.
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