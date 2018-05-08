Савченко вновь потребовала обеспечить условия для работы из СИЗО

Ранее пресс-служба партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» сообщила, что депутат направила обращения к омбудсмену Украины Людмиле Денисовой и генеральному прокурору Юрию Луценко , в которых она просит разрешить свидание с ее официальными помощниками-консультантами и требует предоставления ей возможности осуществлять депутатскую, общественную и политическую деятельность.

"Надежда Савченко требует от генерального прокурора Украины, председателя Службы безопасности Украины (Василия Грицака — ред.), председателя Верховной рады Украины (Андрея Парубия — ред.) обеспечить ей условия выполнения служебных обязанностей как народного депутата", — говорится в сообщении партии на странице в Facebook.

В пресс-службе также отметили, что Савченко, «будучи действующим народным депутатом, должна посещать заседания Верховной рады Украины, проводить встречи с избирателями, отчитываться в СМИ и выполнять другие возложенные на нее обязанности в соответствии с законодательством Украины».

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.