Савченко потребовала доступа в Раду

Савченко потребовала разрешить ей посещать заседания Рады

Об этом сообщила пресс-служба Савченко в соцсети Facebook.

«Я, как народный депутат, требую: обеспечить мне присутствие на заседаниях Верховной рады с целью голосования, подачи законопроектов, участия в деятельности Рады», — цитируется письмо Савченко к генпрокурору Украины Юрию Луценко

В апреле Савченко попросила разрешить ей встретиться с помощниками-консультантами.