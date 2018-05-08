Ещё
Савченко потребовала доступа в Раду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Савченко потребовала разрешить ей посещать заседания Рады 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Reuters
Арестованная по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти на Украине Надежда Савченко потребовала, чтобы ей разрешили присутствовать на заседаниях Верховной рады и участвовать в деятельности украинского парламента.
Об этом сообщила пресс-служба Савченко в соцсети Facebook.
«Я, как народный депутат, требую: обеспечить мне присутствие на заседаниях Верховной рады с целью голосования, подачи законопроектов, участия в деятельности Рады», — цитируется письмо Савченко к генпрокурору Украины Юрию Луценко.
В апреле Савченко попросила разрешить ей встретиться с помощниками-консультантами.
RT на русском: последние новости
В Госдуме отреагировали на украинский план борьбы с «российской агрессией» в Крыму Кучма: Украина высокими темпами движется к беззаконию Суд на Украине оставил в силе меру пресечения капитану «Норда»
Комментарии3  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему «скучала» Поклонская, последствия ядерного удара РФ и другие события дня40
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»144
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»532
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово421
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян45
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение