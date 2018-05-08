Власти ДНР пригласили Красный Крест в пункты, которые обстреливали ВСУ

"Прошу сотрудников Международного комитета Красного Креста после визита 10 мая в населенные пункты Травневое и Гладосово посетить населенные пункты на территории ДНР, которые последние дни интенсивно обстреливаются", — заявил журналистам заместитель командующего оперативным командование ДНР Эдуард Басурин

Он призвал сотрудников международных организаций «Человек в беде» и «Врачи без границ» также прибыть на территорию ДНР и зафиксировать все нарушения прав человека со стороны украинских властей.