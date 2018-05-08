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Власти ДНР пригласили Красный Крест в пункты, которые обстреливали ВСУ
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Власти ДНР пригласили Красный Крест в пункты, которые обстреливали ВСУ 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 8 мая — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики обратилось с просьбой к Международному комитету Красного Креста и другим организациям посетить населенные пункты ДНР, которые подвергались интенсивным обстрелам со стороны украинских силовиков.
"Прошу сотрудников Международного комитета Красного Креста после визита 10 мая в населенные пункты Травневое и Гладосово посетить населенные пункты на территории ДНР, которые последние дни интенсивно обстреливаются", — заявил журналистам заместитель командующего оперативным командование ДНР Эдуард Басурин.
Он призвал сотрудников международных организаций «Человек в беде» и «Врачи без границ» также прибыть на территорию ДНР и зафиксировать все нарушения прав человека со стороны украинских властей.
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