«Ребята в воздухе переобуваются». Политик о призывах в Раде к миру с РФ

"Еще две недели назад все говорили о крайне критической ситуации на Корейском полуострове. И что? Люди нашли в себе какую-то силу, какое-то мужество сделать шаг навстречу друг другу. Да, для этого каждая сторона поступилась какими-то интересами… Вот и все, что нам нужно", — заявил политик в эфире телеканала «112 Украина».

Рабинович рассказал, что призывал Раду вести диалог с Госдумой , создать рабочую комиссию и «просто сесть за стол и посмотреть друг другу в глаза», но его предложения не нашли отклика.

Парламентарий также усомнился в логичности заявлений Киева об «изоляции» Москвы.

"Мне кажется, что они (сторонники разрыва отношений с Россией — ред.) больные, потому что рассказывать сегодня о том, что мы изолируем Россию, увеличивая вдвое с ней обороты торговые, могут только люди абсолютно больные либо тупые", — заключил Рабинович.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik прокомментировал слова депутата Верховной рады.

"Фразы о мире от украинского парламентария, конечно, приятно слышать. Однако если мы вспомним, кто такой Рабинович, вспомним о его деятельности за последние четыре года, то возникает мысль, что очень быстро ребята «в воздухе переобуваются». Сам Рабинович влияния на принятие решений не оказывает. А вот связями с (украинским олигархом Игорем) Коломойским он очень серьезно замаран. Кто такой Коломойский, кого он финансировал и что он делал — очень хорошо известно. Про его обещание выплачивать по 10 тысяч долларов за каждого захваченного бойца ДНР-ЛНР никто не забудет. Поэтому сейчас такие вещи говорятся исключительно ради грядущей избирательной кампании. Такие политики заранее пытаются собрать электорат, который против военных действий на юго-востоке. Цель одна — удержаться у власти. А оставшись у власти, они продолжат превращать Украину в очаг напряженности и противостояния с Россией", — считает Вадим Колесниченко.

Украина неоднократно обвиняла Россию в незаконном присоединении Крыма и вмешательстве в конфликт в Донбассе. Однако российское руководство отвергает это и подчеркивает, что жители Крымского полуострова воссоединились с исторической родиной в соответствии с международным правом. Кроме того, в Москве отмечают, что Россия не выступает стороной украинского конфликта.

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