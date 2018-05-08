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Киев пообещал «комплексно реагировать» на осмотры РФ судов, следующих в порты Украины
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Киев пообещал «комплексно реагировать» на осмотры РФ судов, следующих в порты Украины 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Украина считает незаконными осмотры российскими пограничниками судов, следующих через Керченский пролив в украинские порты. Об этом заявил во вторник министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на заседании, посвященном этой ситуации.
"Это очередное грубое нарушение международных правовых норм со стороны российских властей. Мы понимаем, что этот шаг является сознательным, следующие шаги спрогнозировать сложно. Украина будет реагировать комплексно", — цитирует министра пресс-служба ведомства. Отмечается, что в совещании приняли участие представители украинских министерств, а также силовых структур страны.
4 мая пресс-служба управления ФСБ по Крыму сообщила о задержании российскими пограничниками в Черном море у западного побережья Крыма судна «ЯМК-0041» с припиской в Очакове Николаевской области Украины по подозрению в незаконном рыбном промысле. На борту находились пять членов экипажа — граждан Украины. Судно вместе с экипажем сопровождено в Республику Крым. Сети для ловли рыбы изъяты.
Прокуратура Украины возбудила уголовное дело и начала расследование в связи с задержанием судна, а также членов его экипажа.
Между тем еще Договор между Россией и Украиной о правовом статусе Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года закрепил за этими водными пространствами статус внутренних вод России и Украины. Таким образом, стороны договорились о совместном использовании и охране Азовского моря и Керченского пролива и введении определенных ограничений для плавания судов третьих стран.
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