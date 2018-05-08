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Украинцев возмутил «пророссийский» дизайн продукции Coca-Cola
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Украинцев возмутил «пророссийский» дизайн продукции Coca-Cola 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В продуктовых магазинах Израиля появился напиток Schweppes, выпускаемый корпорацией Coca-Cola, на упаковке которого нарисована матрешка и надписью «Original Russchian»; это возмутило украинского журналиста Василия Крутчака, который разместил снимок банки в соцсетях.
«Удар в спину от корпорации Coca-Cola», — подписал Крутчак к фотографии.
В комментариях к посту многие также выразили негодование по поводу дизайнерского решения Coca-Cola, вспомнив и скандал, развернувшийся накануне вокруг новой коллекции одежды от Adidas с «пророссийским» дизайном.
Напомним, в 2016 году на Украине возбудили уголовное дело против Coca-Cola и PepsiСo за публикацию ими в интернете карт, на которых Крым был включен в состав России.
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