Украинцев возмутил «пророссийский» дизайн продукции Coca-Cola 

В продуктовых магазинах Израиля появился напиток Schweppes, выпускаемый корпорацией Coca-Cola, на упаковке которого нарисована матрешка и надписью «Original Russchian»; это возмутило украинского журналиста Василия Крутчака, который разместил снимок банки в соцсетях.
«Удар в спину от корпорации Coca-Cola», — подписал Крутчак к фотографии.
В комментариях к посту многие также выразили негодование по поводу дизайнерского решения Coca-Cola, вспомнив и скандал, развернувшийся накануне вокруг новой коллекции одежды от Adidas с «пророссийским» дизайном.