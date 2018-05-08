Украинцев возмутил «пророссийский» дизайн продукции Coca-Cola

«Удар в спину от корпорации Coca-Cola», — подписал Крутчак к фотографии.

В комментариях к посту многие также выразили негодование по поводу дизайнерского решения Coca-Cola, вспомнив и скандал, развернувшийся накануне вокруг новой коллекции одежды от Adidas с «пророссийским» дизайном.