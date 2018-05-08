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Депутат Рады предложил лишить гражданства жителей Крыма и Донбасса
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Депутат Рады предложил лишить гражданства жителей Крыма и Донбасса 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Жителей Донбасса и Крыма, получивших новые паспорта, нужно лишать украинского гражданства. Об этом в эфире программы Vox Populi на телеканале ZiK заявил народный депутат от фракции «Свобода» Игорь Мирошниченко.
Он пояснил, что Конституция страны не предусматривает двойное гражданство.
"Все, кто на оккупированных территориях получил паспорта других государств, они нарушают Конституцию Украины и должны быть автоматически лишены украинского гражданства", — отметил депутат.
Вместе с тем, он подчеркнул, что государство обязано особо заботиться и защищать граждан, которые отказались получать новые паспорта. После «деоккупации» же необходимо будет проделать тяжелую работу по возвращению местного населения в лоно Украины таким образом, чтобы эта часть общества не была сепаратистским элементом, резюмировал Мирошниченко.
После госпереворота на Украине в 2014 году в Крыму состоялся референдум. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. Москва не раз отмечала, что жители полуострова проголосовали демократическим путем, в полном с соответствии с международным законодательством и уставом ООН. Киев по-прежнему считает регион своей, хотя и временно оккупированной территорией.
В апреле того же года о своей независимости заявили часть жителей Донбасса. Так появились самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Власти Украины начали военную операцию. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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