Депутат Рады предложил лишить гражданства жителей Крыма и Донбасса

Он пояснил, что Конституция страны не предусматривает двойное гражданство.

"Все, кто на оккупированных территориях получил паспорта других государств, они нарушают Конституцию Украины и должны быть автоматически лишены украинского гражданства", — отметил депутат.

Вместе с тем, он подчеркнул, что государство обязано особо заботиться и защищать граждан, которые отказались получать новые паспорта. После «деоккупации» же необходимо будет проделать тяжелую работу по возвращению местного населения в лоно Украины таким образом, чтобы эта часть общества не была сепаратистским элементом, резюмировал Мирошниченко.

После госпереворота на Украине в 2014 году в Крыму состоялся референдум. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. Москва не раз отмечала, что жители полуострова проголосовали демократическим путем, в полном с соответствии с международным законодательством и уставом ООН . Киев по-прежнему считает регион своей, хотя и временно оккупированной территорией.

В апреле того же года о своей независимости заявили часть жителей Донбасса. Так появились самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Власти Украины начали военную операцию. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.