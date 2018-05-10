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Постпред России при ОБСЕ призвал освободить задержанных на Украине крымчан
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Постпред России при ОБСЕ призвал освободить задержанных на Украине крымчан 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЕНА, 10 мая — РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич потребовал немедленного освобождения задержанных на Украине крымчан.
Выступая в четверг на заседании постсовета ОБСЕ, российский постпред отметил, что на Украине устроили настоящую охоту за крымчанами.
"Двадцать третьего апреля на украинско-российской границе на КПП «Чонгар» была задержана руководитель регионального отделения российской организации «Волонтеры Победы» Елена Одновол по абсурдным обвинениям в организации подрывной деятельности. В заложниках на Украине остается капитан российского судна «Норд» Владимир Горбенко. Слушания по сфабрикованному против него уголовному делу продолжаются. Россиянину запрещают вернуться на Родину. Требуем немедленного освобождения российских граждан", — заявил дипломат.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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