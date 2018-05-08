Ещё
Украинская оппозиция перезахоронила останки 53 воинов Красной армии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинская оппозиция перезахоронила останки 53 воинов Красной армии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Украинская оппозиция помогла перезахоронить останки воинов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны при обороне Киева.
Организованная «Оппозиционным блоком» церемония прошла на территории Мемориала воинам-освободителям в День памяти и примирения и в преддверии Дня победы в селе Гатное Киевской области.
«Сегодня 53 воина, защищавшие столицу и погибшие под Киевом в августе-сентябре 1941 года, в самое тяжелое время Великой Отечественной войны, упокоятся в братской могиле в селе Гатное рядом с почти тысячей других бойцов», — сказал лидер фракции «Оппозиционного блока» в Верховной раде Юрий Бойко, передает ТАСС.
По его словам, поисковые работы будут продолжены. «Мы должны знать имя каждого, кто положил свою жизнь за нашу свободу», — подчеркнул он. Разыскать останки красноармейцев удалось благодаря работе поисковиков археологического патриотическо-поискового объединения «Днепр — Украина».
Бойко также сказал, что на сегодняшний день удалось опознать лишь каждого двадцатого бойца, захороненного в братской могиле под Киевом.
Битва под Киевом — крупномасштабное сражение Красной Армии и Вермахта в июле-сентябре 1941 года в ходе Великой Отечественной войны. С немецкой стороны в сражении участвовала группа армий «Юг» под командованием фельдмаршала Рундштедта, а также 2-я танковая группа и 2-я армия из группы армий «Центр», с советской — войска Юго-Западного фронта под командованием генерала-полковника Кирпоноса в составе пяти общевойсковых армий и Пинской флотилии под командованием контр-адмирала Рогачева, под общим руководством Маршала СССР Буенного. Потери Советской армии в битве за Киев составили около 700 тыс. убитых и пленных.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Крыму ответили на план Киева по борьбе с «российской агрессией» на полуострове Украина готовит на Юге России особую диверсионную операцию На Украине разместили билборды об «освободительном походе» на Крым
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко337
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»87
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото66
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина428
Трамп решил судьбу Ирана272
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение