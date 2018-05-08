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Кучма упрекнул нынешнюю власть Украины в недальновидности и популизме
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Кучма упрекнул нынешнюю власть Украины в недальновидности и популизме 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Экс-президент Украины Леонид Кучма упрекнул в недальновидности и популизме нынешних высших должностных лиц страны.
"Надо всегда думать о завтрашнем дне, а не так, как поступает часть политиков, стремясь сделать себя великими", — сказал он во вторник на пресс-конференции.
Экс-президент подкрепил свои слова критикой действий нынешнего руководства Украины в энергетической отрасли, выразив сожаление продолжающейся блокадой Донбасса. «Блокада Донбасса, — возмутился он, — Мы покупаем уголь в Южно-Африканской Республике и Америке. Мы что, стали слишком богатыми…».
В газовой сфере ответственные лица Украины «тоже натворили», продолжил Кучма. «Не хочу говорить о газе, о том, что мы наделали. Нам сейчас обещают оставить кусочек трубы, чтобы заполнить газом. Но его даже на технологические цели не хватит после введения в эксплуатацию „Южного потока — 2“, — сказал Кучма, напомнив, что на украинской ГТС устарело оборудование.
»У нас там все — старье: насосы и компрессоры никудышные, их коэффициент полезного действия близок к нулю, страна быстрыми темпами движется к пустой газовой трубе", — заключил экс-президент.
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