В Киеве обещали отреагировать на заявления ведущих «Интера» ко Дню Победы

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости . Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания немедленно отреагирует на заявления ведущих праздничного концерта ко Дню Победы на телеканале «Интер», если эти реплики прозвучат в эфире 9 мая, сообщила первый заместитель главы регулятора Ольга Герасимьюк

Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на «Интере»; ведущие заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев и сегодня «нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников», а «их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве». Украинские националисты в среду проводят акцию в Киеве возле офиса телеканала и требуют снять с эфира «пропагандистский контент».

"Мы внимательно изучим весь их эфир 9 мая, то есть не только концерт. Если эти высказывания ведущих будут распространены в эфире, то, безусловно, реакция Нацсовета будет незамедлительной… Конечно, мы будем реагировать в тех рамках, которые нам дает закон", — сказала Герасимьюк агентству «Укринформ»

В то же время она не исключает, что «Интер» может перемонтировать концерт и не выдать в эфир реплик ведущих. «Пока эти фрагменты распространены только в Интернете, и не факт, что они останутся в эфире», — считает замглавы регулятора. Герасимьюк также не исключает, что телеканал «умышленно создает такой контент и сознательно идет на конфронтацию».

В Киеве ежегодно на 1 января националисты проводят факельное шествие в честь дня рождения лидера Организации украинских националистов* (ОУН) Степана Бандеры . Также в ряде городов в рамках декоммунизации именем Бандеры и еще одного лидера украинских националистов Романа Шухевича названы улицы.

Степан Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания войны она продолжала борьбу против советской власти.

Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* в ходе и после войны, например, о «волынской резне» — массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши . По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.