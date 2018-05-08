На Украине раскритиковали заявление ведущих «Интера» ко Дню Победы

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости . Высказывания ведущих праздничного концерта ко Дню Победы на украинском телеканале «Интер» неприемлемы и «направлены на раскол общества», говорится в заявлении Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины

Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на «Интере»; ведущие заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибло 8 миллионов украинцев и сегодня «нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников», а «их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве».

"Ветхозаветные концерты вроде «голубого огонька» — являются никак не свободой слова, не точкой зрения, а действиями, которые направлены на раскол общества, попыткой очередной атаки в информационной войне, использованием людей в качестве материала для пропаганды, а тем более — пожилых людей, чьи жизни заслуживают уважения", — говорится в сообщении.

При этом в нацсовете по ТВ также призвали вещателей «взвешенно и ответственно относиться к программному наполнению, не раскалывать общество, обезопасить аудиторию от языка вражды и ненависти, говорить толерантно и с уважением ко всем сограждан — о ценности жизни и высокую стоимость мира».

В Киеве ежегодно на 1 января националисты проводят факельное шествие в честь дня рождения лидера Организации украинских националистов* (ОУН) Степана Бандеры . Также в ряде городов в рамках декоммунизации именем Бандеры и еще одного лидера украинских националистов Романа Шухевича названы улицы.

Степан Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии* ( ОУН-УПА ), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания войны она продолжала борьбу против советской власти.

Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* в ходе и после войны, например, о «волынской резне» — массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши . По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона «о декоммунизации», и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.