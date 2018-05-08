Жители ДНР почтили память воинов на Саур-Могиле 

Об этом сообщает «Интерфакс».
Жители разных городов Донбасса, ветераны Великой Отечественной войны, а также глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко и полпред ДНР Денис Пушилин поднялись на вершину мемориального комплекса для торжественного возложения цветов к памятнику погибшим солдатам.
«На торжественном мероприятии у мемориала Саур-Могила присутствует около 20 тыс. человек», — заявил журналистам представитель организаторов мероприятия.
Саур-Могила — курган в Шахтерском районе Донецкой области Украины. После Великой Отечественной войны на Саур-Могиле был создан мемориальный комплекс. В ходе боев начавшегося в апреле 2014 года вооруженного конфликта в Донбассе мемориальный комплекс был разрушен в результате обстрелов.