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Жители ДНР почтили память воинов на Саур-Могиле
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Жители ДНР почтили память воинов на Саур-Могиле 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «Интерфакс».
Жители разных городов Донбасса, ветераны Великой Отечественной войны, а также глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко и полпред ДНР Денис Пушилин поднялись на вершину мемориального комплекса для торжественного возложения цветов к памятнику погибшим солдатам.
«На торжественном мероприятии у мемориала Саур-Могила присутствует около 20 тыс. человек», — заявил журналистам представитель организаторов мероприятия.
Саур-Могила — курган в Шахтерском районе Донецкой области Украины. После Великой Отечественной войны на Саур-Могиле был создан мемориальный комплекс. В ходе боев начавшегося в апреле 2014 года вооруженного конфликта в Донбассе мемориальный комплекс был разрушен в результате обстрелов.
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