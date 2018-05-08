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Медведчук: Отказ властей Украины отмечать День Победы 9 мая усилит раскол в обществе
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Медведчук: Отказ властей Украины отмечать День Победы 9 мая усилит раскол в обществе 

Украина.ру 46 минут назад
Фото: Украина.ру
Такое мнение высказал лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа», представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович ранее сообщил, что украинские власти могут отменить празднование 8 марта, 1 и 9 мая на государственном уровне в рамках закона о декоммунизации, что повлечет отмену для украинцев выходных в эти дни.
«Украинскому институту национальной памяти не дает покоя 9 мая. Вятрович настаивает на переносе праздника… на 8 мая. Аргумент «суперубедительный»: украинцы, которые с другими народами СССР плечо к плечу боролись с фашистскими захватчиками, должны сегодня праздновать… с Европой. В евроинтеграционном угаре новоиспеченные «реформаторы» забыли о главном — предавая забвению собственную историю, изменив своим традициям и ценностям, украинская власть ни на шаг не приблизит страну к ценностям европейским, а только усилит раскол в обществе», — написал Медведчук на своей странице в Facebook во вторник.
Он напомнил, что, согласно результатам опросов, более 80% украинцев считают День Победы важным праздником со «значительным символизмом».
На Украине 8 мая отмечают в четвертый раз как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года, таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.
С 2015 года Верховная рада Украины изменила официальное название Дня победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Ранее полное название праздника звучало как «День Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов», а теперь он носит название «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов».
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