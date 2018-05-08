Порошенко поручил установить причину массового отравления детей в Черкассах

По данным Госслужбы Украины по ЧС, массовое отравление детей в школе в украинском городе Черкассы произошло во вторник утром, дети начали падать в обморок прямо во время линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 51. Возбуждено уголовное дело.

"Петр Порошенко поручил принять все меры, чтобы установить причину отравления и оказать неотложную медицинскую помощь. Президент также скоординировал дальнейшие шаги с премьер-министром", — написал Цеголко на своей странице в Facebook.