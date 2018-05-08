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СБУ провела обыски у руководства Компартии, изъяв символику СССР
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СБУ провела обыски у руководства Компартии, изъяв символику СССР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СБ Украины заявляет, что провела обыски у руководства Компартии, изъяв символику СССР, которую якобы планировали использовать 9 мая для дестабилизации
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