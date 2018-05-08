СБУ провела обыски у руководства Компартии, изъяв символику СССР 

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Киевские плакальщики у крымского моста: смотреть больно, а приходится

"Предсмертные конвульсии". Глава Украинской общины Крыма о планах Киева

Россия и Украина не должны иметь общих военных праздников, заявил Порошенко