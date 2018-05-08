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СБУ провела обыски у руководителей Компартии Украины
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СБУ провела обыски у руководителей Компартии Украины 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски у руководителей Коммунистической партии Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.
СБУ проводит расследование по факту «совершения действий с целью захвата государственной власти и государственной измены».
«В ходе расследования правоохранители установили механизм организации по поручению российских кураторов проплаченных акций протеста для дестабилизации общественно-политической ситуации на Украине», — заявили в СБУ.
В ведомстве заявили о наличии информации о причастности представителей Компартии к «антигосударственной деятельности». СБУ провела обыски по месту жительства руководителей партии в Киеве и Киевской области.
Отмечается, что во время следственных действий были обнаружены агитационные материалы с запрещённой на Украине коммунистической символикой, «которые планировались по заказу российских кураторов к распространению 9 мая» для того, чтобы «спровоцировать силовые столкновения» между активистами.
Ранее СБУ заблокировала ретрансляцию в Киеве запрещённых российских телеканалов.
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