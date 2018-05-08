На Украине задержали матроса из Севастополя 

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым. Военная прокуратура Одесского гарнизона Южного региона Украины подозревает бывшего рулевого-сигнальщика учебного катера Академии Военно-морских сил имени Павла Нахимова в Севастополе, гражданина России в дезертирстве. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В начале мая его задержали украинские правоохранители, после чего Приморский районный суд Одессы избрал ему меру пресечения в виде содержании под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 308 тыс. гривен (около 735 тыс. рублей).
По данным прокуратуры, в начале апреля 2014 года матрос, будучи военнослужащим ВС Украины, чтобы «уклониться от воинской службы», не появился своевременно на службе после перевода севастопольского вуза в Военную академию в Одессе. «Военный больше года незаконно отсутствовал на месте прохождения службы и проводил время по собственному усмотрению, не связывая его с исполнением обязанностей по воинской службе», — заявили в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что подозреваемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение проголосовали более 96,77% жителей полуострова. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.