На Украине задержали матроса из Севастополя

В начале мая его задержали украинские правоохранители, после чего Приморский районный суд Одессы избрал ему меру пресечения в виде содержании под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 308 тыс. гривен (около 735 тыс. рублей).

По данным прокуратуры, в начале апреля 2014 года матрос, будучи военнослужащим ВС Украины, чтобы «уклониться от воинской службы», не появился своевременно на службе после перевода севастопольского вуза в Военную академию в Одессе. «Военный больше года незаконно отсутствовал на месте прохождения службы и проводил время по собственному усмотрению, не связывая его с исполнением обязанностей по воинской службе», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что подозреваемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.