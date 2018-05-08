Путин поздравил Украину и страны СНГ с Днем Победы 

Президент России Владимир Путин поздравил глав ряда стран СНГ, а также граждан Грузии и Украины с Днем Победы.
«Владимир Путин особо отметил важность передачи молодому поколению неискаженной правды о событиях Великой Отечественной войны, а также подчеркнул, что долгом нынешних поколений является недопущение повторения трагических событий прошлого», — сообщается пресс-служба Кремля.
Президент России выразил уверенность в том, что «традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в годы суровых испытаний, останутся надежной основой для развития отношений между странами».
Путин также передал слова благодарности всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелав им здоровья, долголетия, мира и благополучия.
На Украине 4-й год отмечают День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов. Дата приурочена к годовщине капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года.
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович настоятельно предлагал перенести День Победы на 8 мая, чтобы праздновать его вместе с европейскими странами. Однако на официальном уровне его инициатива до сих пор поддержки не получила, поэтому в 2018 году 9 мая все еще остается выходным.