Путин поздравил Украину и страны СНГ с Днем Победы

«Владимир Путин особо отметил важность передачи молодому поколению неискаженной правды о событиях Великой Отечественной войны, а также подчеркнул, что долгом нынешних поколений является недопущение повторения трагических событий прошлого», — сообщается пресс-служба Кремля

Президент России выразил уверенность в том, что «традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в годы суровых испытаний, останутся надежной основой для развития отношений между странами».

Путин также передал слова благодарности всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелав им здоровья, долголетия, мира и благополучия.

На Украине 4-й год отмечают День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов. Дата приурочена к годовщине капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года.