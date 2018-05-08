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«Волонтеры Победы» ожидают, что задержанная на Украине Одновол скоро вернется домой
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«Волонтеры Победы» ожидают, что задержанная на Украине Одновол скоро вернется домой 

ТАСС 32 минуты назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Активисты всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы» в Крыму ожидают, что задержанная на Украине координатор регионального отделения Елена Одновол скоро вернется на родину и сможет продолжить общественную деятельность. Об этом сообщил во вторник журналистам исполнительный директор регионального отделения организации Данил Данильченко.
"Мы переживаем и… шокированы всеми этими действиями [со стороны Украины], ждем скорейшего возвращения Елены на работу и домой", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
По его словам, ситуацию с Одновол взял под контроль федеральный штаб «Волонтеров Победы». «Информацией толком никто не владеет, связаться с ней до их пор так и не удалось. Ребята из Москвы ведут эту работу, если им наша помощь нужна, мы включаемся. Но по факту от нас в данной ситуации мало что зависит», — добавил Данильченко.
Жительницу Крыма, активиста Всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы» Елену Одновол украинские пограничники задержали 23 апреля на границе с Россией, в пункте пропуска «Чонгар». На Украине Одновол обвинили в «подрывной деятельности», так как, по версии украинской стороны, перед выборами президента РФ она собирала подписи в поддержку Владимира Путина. По утверждению украинской прокуратуры, задержанная въехала в страну по украинскому паспорту, выданному в 2017 году. Херсонский суд арестовал Одновол до 21 июня.
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