«Волонтеры Победы» ожидают, что задержанная на Украине Одновол скоро вернется домой

СИМФЕРОПОЛЬ , 8 мая. / ТАСС /. Активисты всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы» в Крыму ожидают, что задержанная на Украине координатор регионального отделения Елена Одновол скоро вернется на родину и сможет продолжить общественную деятельность. Об этом сообщил во вторник журналистам исполнительный директор регионального отделения организации Данил Данильченко.

"Мы переживаем и… шокированы всеми этими действиями [со стороны Украины], ждем скорейшего возвращения Елены на работу и домой", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, ситуацию с Одновол взял под контроль федеральный штаб «Волонтеров Победы». «Информацией толком никто не владеет, связаться с ней до их пор так и не удалось. Ребята из Москвы ведут эту работу, если им наша помощь нужна, мы включаемся. Но по факту от нас в данной ситуации мало что зависит», — добавил Данильченко.