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Порошенко против общих военных праздников с РФ
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Россия и Украина не должны иметь общих военных праздников, заявил Порошенко 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина не должна иметь общих с РФ военных праздников.
Порошенко в 2014 году подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества, который праздновался 23 февраля. Также Порошенко издал указ о праздновании Дня пограничника 30 апреля. Раньше День пограничника на Украине отмечался 28 мая, как и в РФ. В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".
"Еще в 2014 году я положил конец давней и странной традиции праздновать главный военный праздник в унисон со страной-агрессором… В нашем военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором", — заявил Порошенко во вторник в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня памяти и примирения.
На Украине 8 мая отмечают в четвертый раз как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года, таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.
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