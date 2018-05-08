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Оппозиция организовала перезахоронение под Киевом останков 53 воинов Красной армии
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Оппозиция организовала перезахоронение под Киевом останков 53 воинов Красной армии 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Останки 53 воинов Красной армии, погибших в 1941 году при обороне Киева во время Великой Отечественной войны, с воинскими почестями перезахоронены во вторник в селе Гатное Киевской области. Церемония, организованная «Оппозиционным блоком», состоялась на территории Мемориала воинам-освободителям в День памяти и примирения и в преддверии Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.
"Сегодня 53 воина, защищавшие столицу и погибшие под Киевом в августе — сентябре 1941 года, в самое тяжелое время Великой Отечественной войны, упокоятся в братской могиле в селе Гатное рядом с почти тысячей других бойцов", — сказал на траурной церемонии лидер фракции «Оппозиционного блока» в Верховной раде Юрий Бойко.
Он сообщил, что поисковые работы будут продолжены. «Мы должны знать имя каждого, кто положил свою жизнь за нашу свободу», — сказал он, отметив, что на сегодняшний день удалось опознать лишь каждого двадцатого бойца, захороненного в братской могиле под Киевом.
Разыскать останки удалось благодаря работе поисковиков археологического патриотическо-поискового объединения «Днепр — Украина», которые ищут без вести пропавших солдат Великой Отечественной войны на Украине.
Потери Советской армии в битве за Киев, которая длилась с 7 июля по 19 сентября 1941 года, составили около 700 тыс. убитых и пленных.
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