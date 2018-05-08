Националисты пообещал сжечь украинский канал «Интер» после анонса концерта на 9 мая

После анонса праздничного концерта «Победа. Одна на всех!», выпущенного украинским телеканалом «Интер», в Сети разразился настоящий скандал. Националисты пообещали сжечь офис СМИ, а некоторые жители Украины назвали поступок журналистов смелым и разрывающим «заамериканенные шаблоны».

​Кадры анонса появились у одного из пользователей Twitter.

«У нас точно в стране идет война?» — поинтересовался автор поста. Он же и предложил впоследствии расправиться с каналом весьма радикальным способом.

«Сжечь», — написал украинец. Его мнение поддержали многие комментаторы.

Кто-то предположил, что анонс больше похож на эфир одного из российских каналов.

В других социальных сетях реакция на ролик тоже была неоднозначной, однако нашлись и те, кто счел его смелым.

«Состоится ли показ концерта, не знаю, пишут, что уже поступают угрозы националистов каналу, но уже этот анонс — смелый поступок», — написал в Facebook Аскар Айсин.

Поступок «Интера» назвали попыткой разорвать «заамериканенные шаблоны».

«Так держать!» — поддержали телеканал некоторые украинцы.

В анонсе ведущие Анастасия Даугуле и Андрей Доманский подчеркнули важность Победы и ее значение в истории всего мира. Одной из фраз, которые привели к скандалу, стал их протест против присвоения улицам имен «фашистских преступников».

Сам концерт запланирован на 9 мая. Трансляция должна начаться в 20:30.