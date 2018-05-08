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Националисты пообещал сжечь украинский канал «Интер» после анонса концерта на 9 мая
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Националисты пообещал сжечь украинский канал «Интер» после анонса концерта на 9 мая 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
После анонса праздничного концерта «Победа. Одна на всех!», выпущенного украинским телеканалом «Интер», в Сети разразился настоящий скандал. Националисты пообещали сжечь офис СМИ, а некоторые жители Украины назвали поступок журналистов смелым и разрывающим «заамериканенные шаблоны».
​Кадры анонса появились у одного из пользователей Twitter.
«У нас точно в стране идет война?» — поинтересовался автор поста. Он же и предложил впоследствии расправиться с каналом весьма радикальным способом.
«Сжечь», — написал украинец. Его мнение поддержали многие комментаторы.
Кто-то предположил, что анонс больше похож на эфир одного из российских каналов.
В других социальных сетях реакция на ролик тоже была неоднозначной, однако нашлись и те, кто счел его смелым.
«Состоится ли показ концерта, не знаю, пишут, что уже поступают угрозы националистов каналу, но уже этот анонс — смелый поступок», — написал в Facebook Аскар Айсин.
Поступок «Интера» назвали попыткой разорвать «заамериканенные шаблоны».
«Так держать!» — поддержали телеканал некоторые украинцы.
В анонсе ведущие Анастасия Даугуле и Андрей Доманский подчеркнули важность Победы и ее значение в истории всего мира. Одной из фраз, которые привели к скандалу, стал их протест против присвоения улицам имен «фашистских преступников».
Сам концерт запланирован на 9 мая. Трансляция должна начаться в 20:30.
Ранее украинский и российский журналист Матвей Ганапольский поделился планами насчет Крымского моста. По его словам, Киев будет им пользоваться после возвращения полуострова в состав Украины.
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