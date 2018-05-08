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ВСУ выпустили по окраинам Горловки более 30 мин и снарядов, заявили в ДНР
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ВСУ выпустили по окраинам Горловки более 30 мин и снарядов, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
ДОНЕЦК, 8 мая — РИА Новости. Украинские силовики во вторник выпустили по окраинам Донецкой Горловки более 30 мин и снарядов, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 03.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по следующим направлениям: Майорск (под контролем силовиков — ред.) — Горловка (под контролем ДНР — ред.) — произведено пять танковых выстрелов; Майорск — блокпост Майорск — выпущено десять мин калибром 82 миллиметра, произведено десять выстрелов из РПГ, также применялось стрелковое вооружение", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, еще 19 мин калибром 120 миллиметров украинские силовики выпустили по подконтрольному ДНР поселку Зайцево на окраине Горловки.
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