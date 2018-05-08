Названо число российских солдат в Донбассе

«Мы имеем подтвержденные цифры, что в разные периоды их количество было от 10000 до 2500 — регулярных российских войск на оккупированной территории», — сказал Порошенко (цитаты по сообщению пресс-службы президента Украины).

«Плюс они имеют почти 50000 войск так называемых «русских волонтеров», которые были набраны через российскую мобилизационную систему и направлены туда. Однако они делают вид, что они не солдаты регулярной армии. Но они россияне, они по национальности русские, они русские солдаты. Они используют российское оружие и амуницию», — указал Порошенко.

Россия стремится дестабилизировать ситуацию на Украины и дискредитировать достижения прошедшей в стране революции, уверен Порошенко. Многие считают, что Украина ведет холодную войну, однако в действительности эта война горячая, и каждый день в ней гибнут мирные жители и украинские солдаты, отметил Порошенко. В этой ситуации Украине необходима помощь международных миротворческих формирований, сказал глава государства.

Москва отрицает участие российских войск в конфликте на Востоке Украине. В то же время президент России Владимир Путин на конференции в декабре 2015 г. сообщил, что в зоне конфликта присутствуют россияне.