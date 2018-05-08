В Украине появятся новые механизмы контроля качества дорог

В эфире «5 канала» украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал о новых механизмах контроля качества ремонта автодорог в стране. Одним из таких важных механизмов является категоризация подрядчиков, сообщает Телеграф.

«Огромное требование сейчас к качеству и контролю грузовых автомобилей, которые возят продукцию дорогами Украины . Я не хочу иметь ситуацию, что дороги исчезнут через год-два. Не важно, это выборы или не выборы. Я не хочу иметь ситуацию, что дороги будут некачественные, поэтому мы запускаем несколько систем контроля… Мы переходим постепенно к категоризации фирм. То есть, со следующего года, я надеюсь, мы получим от одной до шести категорий компаний, которые допускаются к тому или иному виду сложности работ. То есть, если у тебя есть опыт и по меньшей мере 20 единиц техники — ты должен сделать дороги первой категории. Если у тебя есть один или два человека и один каток — то ты асфальтируешь только дорожки в парке. И потихоньку нарабатываешь свой ресурс и допускаешься к более сложным тендерам», — заявил чиновник.

Также министром был назван второй механизм контроля качества. «Один из предохранителей, который мы тоже хотим включить, когда компания, которая выиграла тендер, должна выполнять основную часть работ. Чтобы не было ситуации, когда компания-однодневка выигрывает тендер, берет на субподряд более известную компанию, платит ей мизер и потом из этого всего ничего не получается. Плюс я надеюсь, что запустив все эти механизмы, которые будут работать уже в следующем году, мы качественно улучшим картину по Украине».

Кроме того, Омелян добавил, что сейчас динамика объявления тендеров лучше, чем в прошлом году. «Я рад количеству объявленных тендеров. Динамика лучшая, чем за прошлый год. Думаю, мы сможем полностью использовать дорожный фонд — это 32,6 млрд Плюс дополнительное финансирование было выделено на Киев–Харьков–Довжанский и на GoHighway. Здесь у меня нет сомнений», — подчеркнул он.