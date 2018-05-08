Украинские националисты ополчились на канал «Интер» из-за видео про 9 мая

МОСКВА , 8 мая — РИА Новости . На украинском телеканале «Интер» вышел анонс концерта 9 мая «Победа. Одна на всех!», который пришелся не по душе некоторым украинцам.

В ролике ведущие Анастасия Даугуле и Андрей Доманский рассказывают о важности Победы и ее значении в истории страны.

"Восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков. Это наша история. Это наша генетическая память", — говорит Даугуле в анонсе.

"И сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях", — подхватывает Доманский.

После этих слов в концертном зале раздаются громкие аплодисменты.

Даугуле далее отметила, что людей, которые чтят Победу, «миллионы».

"Это мы 9 мая приносим цветы к вечному огню. Это мы каждый год восстанавливаем памятники воинам, который пали в борьбе с фашизмом, мы — это наша Украина . Это Украина, которая была оккупирована и победила, несмотря ни на что", — добавляет Доманский.

У нас точно в стране идет война? Посмотрите что на Интере будет 9мая. pic.twitter.com/bMGXLvozq5

— Thirteen 🔞 (@Thi1teenth) May 7, 2018

​Видео опубликовал у себя в Twitter пользователь Thirteen с комментарием «У нас точно в стране идет война?».

В комментариях многие разделяют его недоумение, в том числе в нецензурной форме.

СБУ … Аваков… Господин президент… Почему этот канал до сих пор вещает на Украине", — пишет Файне мiсто.

"Закрыть этот сепарский канал надо уже давным-давно", — пишет Роман Зотов.

Сам Thirteen в одном из твитов призывает «сжечь» телеканал.

Однако находятся те, кто хвалит телеканал за «смелый поступок».

"Состоится ли показ концерта, не знаю, пишут, что уже поступают угрозы националистов каналу, но уже этот анонс — смелый поступок", — пишет Askar Aisin в Facebook.

"Очень смелый по нынешним временам текст и поступок. Не знаю, что ждёт украинский телеканал «Интер» за это. Ибо патриоты уже собираются его опять жечь", — пишет в Twitter пользователь с ником Ватник на тельняшку с балалайкой за спиной.

"Украинский канал «Интер» рвёт заамериканенные шаблоны в Киеве! Так держать!", — пишет Виктор Ар.