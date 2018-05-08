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Эксперт: Порошенко заинтересован в масштабных боевых действиях в Донбассе накануне ЧМ-2018
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Эксперт: Порошенко заинтересован в масштабных боевых действиях в Донбассе накануне ЧМ-2018 

Свободная пресса 2 часа назад
Политолог Александр Асафов считает, что главным заинтересованным лицом в масштабных боевых действиях в Донбассе накануне ЧМ-2018 является президент Украины Петр Порошенко, а не Запад.
«Среди всех союзников Украины важна в первую очередь позиция американцев, так как они являются модераторами 80 процентов всех происходящих там процессов: политических, финансовых. Их устраивает текущая ситуация», — сказал эксперт в интервью «СП».
По его словам, США достаточно того, что Украина остается крайне проблемной территорией, которая создает России сложности по всем направлениям.
Читайте подробнее в материале «СП» «Порошенко испортит Путину праздник, разгромив Донбасс перед ЧМ-2018».
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