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В Азербайджане готовится экстрадиция чеченца, сломавшего челюсть Найему
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В Азербайджане готовится экстрадиция чеченца, сломавшего челюсть Найему 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом пишет «Интерфакс».
«Генпрокуратура Украины обратилась к нам с просьбой об экстрадиции гражданина Магомеда Саитова, который обвиняется по соответствующим статьям уголовного кодекса за факт нанесения телесных повреждений депутату Верховной Рады Мустафе Найему», — отмечается в сообщении генпрокуратуры Азербайджана.
Было установлено, что 30 апреля 2018 года Саитов покинул территорию Украины рейсом Киев — Баку, 2 мая украинским судом было вынесено решение об избрании меры пресечения в виде его ареста.
«Сотрудники МВД Азербайджана, установив личность Саитова, представили его прокуратуре. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — указывает генпрокуратура.
В ведомстве отмечают, что после получения азербайджанской стороной всех необходимых документов вопрос передачи Саитова Украине будет рассмотрен в соответствии с международными требованиями и национальным законодательством.
30 мая депутат Верховной Рады Украины Мустафа Найем был избит в Киеве после того, как заблокировал автомобиль, водитель которого, по мнению депутата, демонстрировал неосторожное вождение. Он получил перелом челюсти и сотрясение мозга.
Троих подозреваемых в его избиении суд отпустил под домашний арест, еще один покинул Украину, вылетев в Азербайджан, и был объявлен в розыск. Журналист Юрий Бутусов сообщил, что напавшие на Найема — студенты Киевского национального университета, чеченцы по национальности. Позднее чеченская диаспора Украины вступилась за нападавших.
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