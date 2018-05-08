В Азербайджане готовится экстрадиция чеченца, сломавшего челюсть Найему

Было установлено, что 30 апреля 2018 года Саитов покинул территорию Украины рейсом Киев — Баку , 2 мая украинским судом было вынесено решение об избрании меры пресечения в виде его ареста.

«Сотрудники МВД Азербайджана, установив личность Саитова, представили его прокуратуре. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — указывает генпрокуратура

В ведомстве отмечают, что после получения азербайджанской стороной всех необходимых документов вопрос передачи Саитова Украине будет рассмотрен в соответствии с международными требованиями и национальным законодательством.

30 мая депутат Верховной Рады Украины Мустафа Найем был избит в Киеве после того, как заблокировал автомобиль, водитель которого, по мнению депутата, демонстрировал неосторожное вождение. Он получил перелом челюсти и сотрясение мозга.