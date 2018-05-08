Украина проклинает 9 мая, приближая свой крах

Три года назад на Украине появился новый красный день календаря — 8 мая, который в пику 9 мая должен был представлять события Великой Отечественной войны исключительно как трагедию без победы. Вместо празднования предлагалось почтить память всех погибших во Второй мировой войне украинцев, включая бандеровцев. Тогда в статье «Окно Овертона для Дня Победы» эксперт «Свободной прессы» Алексей Анпилогов предположил, что начинается постепенное, но настойчивое наступление на всё, что связано с памятью о Великой Отечественной войне.

И вполне закономерно, что теперь на Украине звучат голоса о необходимости вообще отменить праздник 9 мая, исключить его из числа выходных дней. По принципу — нет праздника, нет проблемы.

В частности, так «оригинально» мыслит руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович

«Простые рецепты. Запустить победобесие по-украински: оставляем 9 мая выходным; включаем эфир телеканала «Интер». Остановить победобесие по-украински: осуществляем действия, противоположные перечисленным выше», — написал Вятрович на своей странице в Твиттере.

Причём, даже внешне оппозиционные украинские политики смотрят на перспективы единства русского и украинского народа крайне пессимистично. «Необходимо согласиться с прямой и неприятной истиной. За 27 лет, и особенно за последние 4 года, на Украине создана новая этническая общность. Это новый украинец-антироссиянин. Эта общность устойчива и сильна», — пишет украинский политолог Василий Волга

Учитывая, что по всей Украине то тут, то там оскверняют, а то и разрушают памятники советским солдатам, причём при пассивности большинства населения, подобные размышления начинают казаться похожими на правду.

— Пример Украины показывает, как мощно и жестоко современные СМИ могут трансформировать массовое сознание и даже массовое бессознательное отчасти, — говорит директор фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов. — Одна из главных целей украинских СМИ, за которыми стоят, конечно, заокеанские кураторы в том, чтобы развенчать миф о Победе. Под мифом я имею в виду в данном случае не ложь, а некие архетипичные вещи, которые определяют самосознание человека во времени и пространстве.

При этом хочу заметить, что миф о некой большой исторической победе — очень важная составляющая самосознания любого этноса. Многие историки не без оснований считают, что русский этнос сложился после Куликовской битвы и окончательно сформировался после Отечественной войны 1812 года. Именно после победы в ней начался мощный взлёт русской культуры, достигшей мировых вершин.

Советский этнос так же во многом начал складываться именно после Великой Отечественной войны, которая воспринималась подавляющим большинством жителей СССР, как война справедливая и победная. Советский этнос не сложился до конца, и все мы, в том числе и украинский народ, живём на его обломках.

И тут мы подходим к тому моменту, который не понимают бандеровцы и «свидомые», пытающиеся разрушить миф о Великой Отечественной войне в украинском государстве. Они не могут предложить ничего взамен подлинных героев. Героизация бандеровцев, которые, по сути, были прислужниками фашизма идёт со скрипом, в том числе и потому, что роль украинских националистов времён Второй мировой войны была уж очень скромна и незавидна. И скрыть это даже при помощи мощных медиамашин по промыванию мозгов крайне сложно. Бандеровцы были в числе проигравших пособников фашизма. А народу для того, чтобы состояться, нужна победа, как я уже говорил. И тем более беспомощны попытки сделать героев из «небесной сотни» и участников «АТО», поскольку всё это свежо в памяти украинцев и многие лично могли убедиться в том, насколько, на самом деле, неприглядно выглядят «херои». В то время как чуть ли не в каждом украинском селе и тем более городе найдутся свои подлинные герои — участники Великой Отечественной войны. Однако постепенно этих героев всё больше стараются замалчивать, не предлагая ничего адекватного взамен. Именно поэтому попытка уничтожить память о Великой Отечественной войне обречена на неудачу. На примере Сашки Билого или Олега Ляшко невозможно создать архитепический миф основанный на жертве, справедливости и конечной победе.

При этом сами украинские националисты всё больше напоминают пауков в банке. То есть нынешние процессы в украинском государстве выносят их на поверхность, вычленяют из общей массы, но они тут же начинают пожирать друг друга. Сколько всё это продлится — сказать не берусь. Прошлый раз «руина» продолжалась полвека и закончилась со смертью предателя Мазепы от педикулёза. В общей сложности население Украины сократилось на огромную по тем временам цифру — на три миллиона человек.

К сожалению, и сейчас мы будем наблюдать, как украинцы будут платить страшную цену, пока система под названием украинское государство будет пожирать сама себя.

«СП»: — На Украине на акции, посвящённые событиям Великой Отечественной войны, как мы видим, приходят в основном пожилые люди. Молодые либо пассивны, либо занимают бандеровские позиции. Что делать с поколениями украинцев, у которых представление об истории будет совершенно перевёрнутым?

— Безусловно, часть молодых украинцев будет потеряна, причём в первую очередь для себя самих. Мы уже видим, что те молодые, которые могут уехать из Украины — уезжают десятками и сотнями тысяч. Те, кто уехать не хотят, либо молча терпят, либо принимают украинскую антисистему, как единственно правильную. Но прививаемые этой антисистемой ценности не созидательны по своей сути и приводят только к разрушениям, от отдельных личностей до страны. Россия должна при этом сделать всё, чтобы транслировать своё видение истории на этих людей, напоминать о наших общеславянских корнях и ценностях.

— На Украине одновременно идут два взаимопротивоположных процесса, — считает политолог и философ Виктор Аксючиц . — Один процесс — попытка укрепиться пронацистскому режиму Порошенко. Естественно, этот режим старается полностью заглушить в жителях Украины русское национальное самосознание и историческую память о совместном с Россией периоде истории, которое, конечно, включает и советский период. Конечно, с помощью мощной и изощрённой пропаганды режим Порошенко добивается определённых успехов. Особенно среди молодёжи.

Но одновременно идёт другой процесс. — разложение и разрушение режима, который не способен даже обеспечить экономический суверенитет страны, не говоря уже о политическом. Это приводит к отрезвлению значительной части людей среднего и старшего возраста. А в какой-то степени и молодёжи.

Долго этот процесс в такой динамике длиться не может.

Я думаю, что режим Порошенко рухнет. Что будет потом — возможны варианты. На место Порошенко могут прийти отморозки из нацбатов и праворадикалов.

Они в свою очередь тоже будут сметены. Поскольку они начнут террор. Это спровоцирует обострение конфликта, как в Донбассе, так и на других территориях Украины. Это в свою очередь вынудит Россию вмешаться и начать наводить элементарный порядок на той территории, которая сейчас называется Украиной. Таким образом украинская недогосударственность перестанет существовать. Возможно, на территории Украины останется небольшое независимое государство. Остальное отойдёт странам-соседям.

«СП»: — Ясно, что Запад изо всех сил будет стремиться не допустить этого. Недаром он вкачивал десятки миллиардов долларов в режим Порошенко, чтобы тот оставался на плаву и продолжал превращать украинцев в антирусских.

— Всё-таки Украина — это огромная территория, на которой живут десятки миллионов людей. Без конца тратить миллиарды долларов, чтобы эти люди элементарно не голодали, Запад не будет. Киеву уже МВФ не хочет давать кредиты. А дальше всё меньше будет желающих вкачивать деньги в чёрную дыру под названием Украина.

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