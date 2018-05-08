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В Германии допустили возможность опосредованной войны между Россией и Европой
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В Германии допустили возможность опосредованной войны между Россией и Европой 

Газета.Ru 9 минут назад
Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Марк Йонген допустил опосредованное военное столкновение Европы и России в случае нарастания напряжения. Об этом он сказал в интервью Sputnik.
По его словам, нельзя выделить наиболее вероятный сценарий развития российско-европейских отношений через 10-15 лет.
"Если напряжение будет нарастать так, как сейчас, в худшем случае нас ждет военное противостояние через «посредника». Ключевое слово «Украина». В лучшем же случае, а именно если партии, подобные АдГ, укрепят свое влияние в Европе и будут участвовать в управлении своими странами, то мы придем к более тесному альянсу с Россией, и тогда мы сможем продолжать наш культурный и торговый обмен без всех этих вредоносных маневров вроде санкций", — заявил Йонген.
Ранее сторонники Меркель предложили увеличить военный бюджет Германии.
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